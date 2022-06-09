İsrailli askerler Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Filistin sağlık yetkilerin açıklamasına göre, İsrail askerler bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Halhoul kasabasında bir Filistinliyi öldürdü, altı kişiyi de yaraladı. İsrail ordusu, askerlerin Hebron yakınlarındaki kasabada "terör fonlarına el koymak için mücadele faaliyetleri yürüttüğünü" söyledi.

İsrail'den yapılan açıklamada, Filistinlilerin askerlere taş ve başka maddeler fırlattığını, askerlerin de kalabalığı dağıtma amacıyla ateş ettiği söylendi.

Reuters'e konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Halhoul'a girdiğini ve bir döviz bürosunu kapattığını ve bunun üzerine insanların askerlere taş attığını belirtti. Görgü tanıkları, daha sonrasında İsrailli askerlerin kalabalığa ateş açtığını aktardılar.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ölen kişinin 27 yaşında olduğu açıkladı. Filistin olayı "infaz" olarak nitelendirdi.