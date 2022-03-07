İsrail'in Suriye bombardımanında 2 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Suriye'ye bugün Türkiye saati ile 06.00 sularında gerçekleştirdiği hava saldırısında iki Suriye vatandaşı yaşamını yitirdi.

Suriye Ordusu'ndan bir yetkili SANA haber ajansına verdiği demeçte, "Pazartesi günü sabah saat 05.00 (TSİ 06.00) sularında İsrail, güney Beyrut yönünden Şam civarındaki bazı yerleri füzelerle hedef alan bir hava saldırısı düzenledi. Hava savunmamız füzeleri durdurdu ve çoğunu düşürdü" dedi.

İsrail'in saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirirken, Dahyat Harasta'da çok sayıda sivilin ev ve arabalarında hasar oluştu.