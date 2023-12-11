İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 18 bini aştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 208 kişi artarak 18 bin 205'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 208 ceset ile 408 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cesedin ise enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin cenazeleri almak isteyen ambulanslara engel olduğunu, yaralıların kan kaybından öldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 205'e, yaralıların sayısının da 49 bin 645'e çıktığını bildirdi.

'Gazze'ni güneyindeki hastanelerde durum felaket'

İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarına ilişkin de açıklamada bulunan Kudra, saldırılar nedeniyle 22 hastane ile 46 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını, 137 hükümet binasının da hedef alındığını aktardı.

Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık sistemini kasıtlı olarak çökerttiğini, yüzlerce hasta ve yaralının ölümüne sebep olduğunu, bölge halkını ölüme mahkum ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki duruma değinen Kudra, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde durum felaket ve dayanılmaz bir hal aldı. Yaralı sayısının çok olması, tedavi ve klinik imkanlarının az olması karşısında sağlık ekipleri kontrolü kaybetti" ifadesini kullandı.

Kudra, İsrail güçlerinin başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye olmak üzere, 36 sağlık çalışanını insanlık dışı şartlarda alıkoyduğunu kaydetti.

İsrail saldırılarında öldürülen sağlık çalışanı sayısının 296 olduğunu duyuran Kudra, dünya çapındaki insani yardım kuruluşları ile sağlık sendikalarına, dayanışma ve İsrail'in sağlık sektörüne karşı işlediği suçları kınama çağrısı yaptı.