İsrail'in Gazze saldırılarını kınayan Hadaş milletvekiline uzaklaştırma cezası

Hadaş Milletvekili Ofar Kassif, İsrail parlamentosu Knesset'in etik komisyonunda, İsrail’in Gazze saldırısını kınadığı için meclisten 45 gün uzaklaştırma ve 14 günlük maaşına kesinti cezası aldı.

Kassif, Knesset’teki konuşmasında, operasyonların başladığı 7 Ekim’den bu yana binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan İsrail politikasını Naziler ile karşılaştırmıştı.

Knesset’in kararına ilişkin yorum yapan milletvekili, etik komisyonun kararını İsrail’de siyasi ifade özgürlüğünün tabutuna çakılan yeni bir çivi olarak değerlendirdi.

Kassif, "Bu sadece bir İsrail eleştirisi değildi, bu Hamas ve savaş eleştirisidir, barışın İsrail halkına da hizmet edeceğini unutmayın" dedi.

Kassif, Sky News Arabia’ya yaptığı açıklamada, "Demokratik alanın daralmasından tüm İsrail halkı çok bunaldı, bu karar bir siyasi kavuşturmadır. Bu hükmet İsrail ve Filistin halkının felaketine neden oluyor ve her türlü eleştiriyi yapanlara karşı bir kara propaganda yürütüyor" dedi.

Kassif zor zamanlarda asla geri durmayacağını, eşitlik ve adalet için mücadeleye devam edeceğini belirtti.