İsrail'e ticaret bitti, Filistin'e ticaret katlandı: Ne oldu da ihracat yüzde 1275 arttı?

AKP-MHP iktidarı, İsrail'le ticareti Gazze'deki katliamın yedinci ayında durdurabildi. Bu süreçte en az 15 bini çocuk olmak üzere 37 bin Filistinli öldürüldü.

İsrail'le tam gaz sürdürülen ticarete karşı tepkileri görmezden gelen iktidar, yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından "O iş bitti" demişti.

İsrail'le ticaretin 9 Nisan'da kısıtlandığı, 2 Mayıs'ta tamamen durdurulduğu duyuruldu.

Bu kararın sonuçları verilere yansıdı. TÜİK'e göre Haziran ve Temmuz aylarında İsrail'e ihracat ve ithalat sıfırlandı.

Öte yandan Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim'den, ticaretin tamamen sonladığı Mayıs'a kadar 7 ay içerisinde iki ülke arasında ticaret hacmi 3,5 milyar dolara ulaşmıştı.

Filistin'e ihracat 3 ayda yüzde 1275 arttı

Verilerde dikkat çekense Filistin'e ihracatın katlanması oldu.

Yılın başından bu yana 9 ila 14 milyon dolar arasında değişen ihracat tutarı, İsrail'e ticaretin resmi olarak durdurulduğu Mayıs'ta 5'e katlanarak 50 milyon dolara dayandı.

Artış sonraki aylarda da hız kesmedi. Filistin'e ihracat Haziran'da 61 milyon dolar, Temmuz'da 128 milyon dolar oldu.

Böylece İsrail'le ticari ilişkilerin resmen koparıldığı tarihten bu yana gözlenen artış yüzde 1275'e ulaştı.

Filistin'e ihracatta gözlenen kırılmaların zamanlaması dikkat çekiyor. (Kaynak: TÜİK)

Filistin'e ihracatta yaşanan ivmelenme, İsrail'e ticaretin resmi olarak durdurulmasından sonra başladı. (Kaynak: TÜİK)

Filistin'e gönderilen mallar İsrail gümrüğünden geçiyor

Savaşın başından bu yana tam abluka altındaki Gazze’nin bu ticarette payının olmadığı tahmin ediliyor, Batı Şeria’ya ticaretin kısa sürede 5'e katlanmasıysa çok şüpheli. Filistin bölgesine giden tüm malların İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda oluşu da bu şüpheyi artırıyor.

Bir iddiaya göre Türkiye ile İsrail arasında ticareti sürdürmenin diğer yolu üçüncü ülkelerden yapılan transit gönderimler.

Burada öne çıkan ihtimal Yunanistan. İsrail'e ticaretin resmi olarak durdurulmasından bu yana Yunanistan'a ihracat yüzde 27 arttı. Ancak bu veri mevsim etkisinden arındırıldığında bir artıştan bahsetmek mümkün olmuyor. Yunanistan'dan yapılacak transit ticaretin maliyeti ve süreyi ikiye katlayacağı da hesaba katılırsa bu ihtimal zayıf kalıyor.