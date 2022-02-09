İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı

İsrail, Suriye'ye 2011'den bu yana düzenlediği saldırılara bir yenisini daha ekleyerek Şam’a füze saldırısı düzenledi.

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a düzenlediği saldırılar devam ediyor. Son olarak İsrail’in dün Suriye’ye düzenlediği hava saldırılarının ardından 1 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Suriye Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e misilleme bir saldırı gerçekleştirileceği üzerine İsrail de belirli bölgelere saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verildiği bilgisini paylaştı. Suriye devlet televizyonu, İsrail tarafından atılan füzelerden bazılarının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İsrail uçaklarının Suriye'ye Lübnan hava sahasını ihlal ederek geçtiği belirtiliyor.