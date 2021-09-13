İsrail'den Mısır'a 10 yıl sonra başbakan düzeyinde ilk resmi ziyaret

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü.

Bu, İsrail'den Mısır'a 10 yıldan sonra yapılan ilk resmi ziyaret oldu.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme öncesinde yapılan açıklamada, Bennet ile Sisi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel sorunları görüşeceği ve "İsrail-Filistin barış sürecini yeniden canlandırma yollarını arayacakları" belirtildi.

Son olarak 2011 yılının Ocak ayında dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Şarm el Şeyh'te, devrilmesinden hemen önce eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile görüşmüştü.

Netanyahu'nun ardından Haziran ayında İsrail Başbakanı olan Bennett, geçen ay Mısır'dan davet almıştı.