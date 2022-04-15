İsrail'den Mescid-i Aksa'ya baskın: 100'ün üzerinde yaralı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya bu sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Sabah namazının ardından düzenlenen baskında İsrail güçlerinin ses bombaları ve plastik mermiler kullandığı, Filistinlilerin taş atarak karşılık verdiği belirtildi.

Maan haber ajansının aktardığına göre Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail güçleri yaralılar için ambulansların geçişini engelledi, acil sağlık ekiplerini darp etti.

Filistin Kızılay Derneği baskın sonucunda 117 Filistinlinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.