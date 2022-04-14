Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde gökyüzünde patlamalar duyuldu.
SANA, İsrail'in düzenlediği hava saldırısının Şam kırsalındaki bazı noktaları hedef aldığını belirtti. Saldırıya yanıt vermek için Suriye hava savunması harekete geçti.
Haber Merkezi
İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi
İsrail kuvvetleri Şam'a füze saldırısında bulunurken Suriye hava savunması harekete geçti.
Dış Haberler
Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde gökyüzünde patlamalar duyuldu.
SANA, İsrail'in düzenlediği hava saldırısının Şam kırsalındaki bazı noktaları hedef aldığını belirtti. Saldırıya yanıt vermek için Suriye hava savunması harekete geçti.