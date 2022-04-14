İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi

İsrail kuvvetleri Şam'a füze saldırısında bulunurken Suriye hava savunması harekete geçti.

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Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde gökyüzünde patlamalar duyuldu.

SANA, İsrail'in düzenlediği hava saldırısının Şam kırsalındaki bazı noktaları hedef aldığını belirtti. Saldırıya yanıt vermek için Suriye hava savunması harekete geçti.

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