'AKP'nin yeni normalleşme gündemi Suriye' iddiası

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, AKP iktidarının Suriye ile normalleşme gündemi olduğunu iddia etti.

Balbay yazısında Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Libya sonrasında yeni hedefin Suriye olduğunu öne sürdü, şöyle devam etti:

"Saray’da bu ülke ile nasıl yakınlaşılacağı yönünde ön hazırlık yapılırken akla ilk güvenlik gelmiş. Ancak buradan başlanmasının on yıllık savrulmayı toparlamaya yetmeyeceği kanaatine varılmış. Bunun üzerine daha “insani” alanları da içeren bir diyalog arayışına girilmiş.

***

Yöntemin ne olacağı belli değil ama Suriye ile yeni bir dönemin başlayacağını söylemek mümkün.

***

Bu konuda şöyle bir değerlendirme de yapılmış:

- Mısır’la ilişkilerin doğal ayağı Suriye. Kahire ile dostluk köprüsü kurduktan sonra Şam’a uçaktan el sallasan görünür!"