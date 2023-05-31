İsrail'den Lübnan'da FHKC-Genel Komutanlık karargahına saldırı: 5 ölü, 10 yaralı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'tan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Lübnan'ın Suriye sınırı yakınında bulunan Beka bölgesindeki karargahlarına İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık mensubu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Söz konusu saldırıya ilişkin İsrail tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın Beka bölgesinde konuşlu bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'ın hem Lübnan hem de Suriye'de uzun yıllardır karargahları bulunuyor.