İsrail'den Lübnan ve Suriye'ye hava saldırısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Sıddıkin ve Kefra bölgelerine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu radyosunun dün sabahki haberinde de, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla 2 saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki noktalarını da hedef aldı. Saldırıya hava savunma sistemleriyle karşılık verildiği belirtildi.

Askeri bir kaynağın SANA’ya yaptığı açıklamada, "Düşman İsrail, işgal altındaki Suriye Golan yönünden Şam kırsalındaki bazı noktaları hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava savunma medyamız saldırının füzelerine karşılık vererek çoğunu düşürdü, kayıplar maddi kayıplarla sınırlı kaldı" denildi.