İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları dün gece Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu saldırıda Hamas mevzilerinin vurulduğunu açıkladı.

Saldırı dün Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösteriye ateş açan İsrail askerlerinin 2’si ağır 41 Filistinliyi yaralamasının ardından geldi. Ağır yaralılardan birinin 13 yaşındaki bir çocuk olduğu belirtildi. Gösteri sırasında bir İsrail askeri de açılan ateş sonucu başından ağır yaralandı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum İsrail'in saldırılarını şiddetle kınayarak "Siyonist işgalcilerin gazeteciler, çocuklar ve onlarca başkası dahil üzerlerine doğrudan ateş açarak halkımızın ve direniş gruplarının mesajını hesaba katmadığı ve durumu hafife aldığı açıktır" dedi.