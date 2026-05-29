İsrail’den Batı Şeria’da ‘dijital tapu’ hamlesi: Filistinlilerden ilhak tepkisi

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İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da mülkiyet kayıtlarını dijital olarak düzenlemeye dönük yeni platformu Filistinli kurumların tepkisini çekti. Filistin Arazi Kurumu, söz konusu adımı “Filistin halkının toprağı ve mülkü üzerindeki tarihsel ve hukuki haklarına doğrudan saldırı niteliğinde tehlikeli bir sömürgeci işgal hamlesi” olarak nitelendirdi.

Filistin Kudüs Valiliği ile Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Kolonizasyon ve Duvar Direnişi Komisyonu da Batı Şeria’daki Filistinlilere, İsrail’in toprak ve mülkiyet kayıtlarına ilişkin herhangi bir “kurum, komite, platform ya da prosedürüyle” ilişki kurmamaları çağrısında bulundu.

‘Dijital ve idari sömürge mühendisliği’

İsrail’in çarşamba günü “Tapu Sicili ve Mülkiyet Haklarının Tespiti” adlı çevrimiçi platformu devreye aldığı bildirildi. Platformla birlikte İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’daki mülkiyet kayıtlarını kendi denetimi altında “güncellemeyi” hedefliyor.

Kolonizasyon ve Duvar Direnişi Komisyonu Başkanı Muayed Şaban, bu hamlenin İsrail’in sahadaki geleneksel kontrol politikalarından “dijital ve idari sömürge mühendisliğine” geçtiğini gösterdiğini söyledi. Şaban’a göre amaç, işgal altındaki Filistin topraklarında kalıcı hukuki gerçeklikler dayatmak.

Filistin Kudüs Valiliği ve komisyon, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler’e, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ve insan hakları kurumlarına çağrı yaparak İsrail’in bu işlemlerinin durdurulmasını ve işgal devletinin Filistin halkına, topraklarına ve kaynaklarına yönelik ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulmasını istedi.

Tapu kaydı yoluyla ilhak

Filistinli kurumlar, İsrail’in son adımının, Batı Şeria’nın hukuki ve idari ilhakını tamamlamaya dönük daha geniş bir sürecin parçası olduğunu vurguluyor.. İsrail Güvenlik Kabinesi, Mayıs 2025’te Batı Şeria genelinde yeni ve saldırgan bir arazi tescil sürecini başlatmıştı. Kudüs Valiliği, bu sürecin amacının toprakların İsrail otoritesi altında tamamen kayda geçirilmesiyle işgal altındaki bölgelerin “hukuki ve idari ilhakını” tamamlamak olduğunu belirtti.

Temmuz 2025’te İsrail parlamentosu Knesset de Batı Şeria’nın ilhakı çağrısı yapan sembolik bir kararı onaylamıştı. Söz konusu girişim ilk olarak, kendisi de işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı bir yerleşimde yaşayan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich tarafından gündeme getirilmişti.

15 Şubat 2026’da ise İsrail’in tam kontrol uyguladığı C Bölgesi’nin yaklaşık yüzde 58’inde kalıcı edinim ve tescil süreci başladı. Bu kararla birlikte, 1967’de Batı Şeria’nın işgal edilmesinden bu yana ilk kez Filistin arazilerinin İsrail’in “Tabu” sistemi üzerinden kayda geçirilmesinin önü açıldı.

Geri dönüşü zor hukuki sonuçlar

İsrail basınında yer alan haberlere göre, söz konusu kayıt işlemleri tamamlandığında bunlara İsrail mahkemelerinde itiraz etmek oldukça zorlaşacak. Arazi düzenleme süreciyle birlikte İsrail Tapu Sicil Birimi, C Bölgesi’nde mülkiyetin düzenlenmesi ve kayda geçirilmesini üstlenecek. Birim ayrıca satış izinleri verme ve harç toplama yetkisine de sahip olacak.

İsrail’in hedefinin, 2030 sonuna kadar Batı Şeria’nın yüzde 15’inde bu tescil sürecini tamamlamak olduğu belirtiliyor.

Yerleşimci şiddeti ve gasp politikası hızlandı

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te halihazırda yaklaşık 700 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre yasa dışı olan bu yerleşimler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti döneminde hızla genişledi.

Hak örgütleri, İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik savaşını başlatmasından bu yana hem yerleşim onaylarının hem de Filistinli topluluklara yönelik yerleşimci şiddetinin arttığını belirtiyor. Filistinli kurumlar ise dijital tapu hamlesinin, sahadaki fiili işgalin artık idari ve hukuki mekanizmalarla kalıcılaştırılmaya çalışıldığını gösterdiğini vurguluyor.