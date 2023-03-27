İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı birçok sektörde grev kararı

İsrail'in hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürerken, söz konusu düzenleme nedeniyle ülkenin büyük limanlarından grev kararları geliyor.

Reuters'ın aktardığına göre, ülkenin iki büyük limanı, yargı düzenlemesine karşı hükümete baskı oluşturmak nedeniyle faaliyetleri durdurdu.

Ülkenin kuzeyindeki Hayfa limanı ve güneyindeki Aşdot limanında işçilerin iş bıraktığı bildirildi

Ülkenin Havalimanı Çalışanları Sendikası da, hükümetin yargı düzenlemesini askıya almaması üzerine greve gittiklerini duyurdu.

İsrail basınındaki haberlere göre, Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm seferler durduruldu.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Hastadrut da "Netanyahu'nun bugün içinde yargı düzenlemesini durdurduğunu açıklamaması halinde en kısa sürede genel greve gidileceğini" duyurdu.

İsrail Doktorlar sendikası da "Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini durdurduğunu açıklamaması halinde yarın greve gidileceğini" bildirdi.