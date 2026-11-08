İsrail'de hükümeti kuracak isim belli oldu: Görev Eisenkot'a verildi

İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından devam eden siyasi kriz ve hükümet kurma bilmecesi yeni bir aşamaya taşındı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sağcı koalisyonun lideri Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeterli desteği bulamaması üzerine, hükümeti kurma görevini dün Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdiğini açıkladı.

Kararın ardından Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan bir açıklama yaparken, Eisenkot cephesi Netanyahu'yu "histerik" olmakla suçladı.

Görev teslimi bugün yapılacak

İsrail Cumhurbaşkanlığı hesabından dün yapılan resmi açıklamada, Meclis gruplarıyla yapılan istişarelerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 120 sandalyeli Meclis'te 67 milletvekili hükümetin Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot tarafından kurulmasını önerirken, Likud lideri Netanyahu 46 milletvekilinde kaldı. Yedi milletvekili ise herhangi bir ismi önermemeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Gadi Eisenkot için yetki devir töreni bugün saat 17:00'de gerçekleştirilecek.

Netanyahu'dan Arapları hedef alan açıklamalar

Hükümet kurma çoğunluğunu kaybeden mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu, kararın netleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yayımladığı videoda siyonist partilere seslenerek "geniş tabanlı ulusal birlik hükümeti" çağrısı yaptı.

Kendi partisi Likud, Ultra Ortodoks (Haredi) ve aşırı sağcı partilerden oluşan mevcut ittifakını korumaya çalışan Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri "terör destekçisi" sözleriyle hedef aldı.

Eisenkot liderliğindeki "Değişim Bloku"nu, Filistin devleti kurmak isteyenlerle alelacele bir hükümet kurmaya çalışmakla suçlayan Netanyahu, böyle bir senaryonun İsrail'in sonunu getireceğini ve bu hükümeti engellemenin bir "varoluş meselesi" olduğunu öne sürdü.

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Yashar Partisi'nden yanıt: 'Netanyahu histerik bir konuşma yaptı'

Netanyahu'nun İsrail toplumunu "birlik" adı altında aşırı sağa yedekleme çabasına Yashar Partisi'nden yanıt geldi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Görevi bırakacak Başbakan Netanyahu, histerik bir konuşma yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'nun görev süresinin sonuna gelirken "birlik" kelimesini ağzına aldığına dikkat çekilen açıklamada, Likud liderinin daha önce kurduğu birlik ve acil durum hükümetlerini de içten içe sabote ettiği hatırlatıldı.

Öte yandan, Eisenkot liderliğinde kurulacak hükümetin de Filistin'e yönelik saldırgan politikalardan geri adım atmayacağının sinyali aynı açıklamada verildi. Açıklamada, Eisenkot liderliğinde kurulacak hükümetin, aralarında "Hamas'ın terör örgütü olarak tanınması ve askeri-idari gücünün yok edilmesi"nin de bulunduğu dört şartı kabul edilen partilerden oluşacağı ifade edildi.

Netanyahu'nun partisi Likud'un "birlik hükümeti"yle ilgileniyorsa "aşırılıkçılarla olan ittifakı feshettiğini" duyurması gerektiği savunulan açıklamada, bu durumda Eisenkot liderliğindeki hükümete girebileceklerine işaret edildi.

Araplar için 'kötü ile daha kötü' arasında bir seçim

Eisenkot'u 67 vekille hükümet kurma noktasına taşıyan asıl gelişme ise Meclis'teki Arap partilerinin "Netanyahu'yu devirme" stratejisi oldu. Seçimlerde 11 sandalye kazanan Ortak Liste ile sekiz sandalye kazanan Birleşik (Raam) partilerinin, yetkinin Eisenkot'a verilmesini talep etmesi, muhalefet blokunu öne geçirdi.

Ortak Liste lideri Yusuf Cabarin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Herzog ile yaptığı görüşmede, söz konusu desteği 'kötü ile daha kötü' arasında seçim yapmak olarak tanımlamıştı.

Eisenkot'la ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu gizlemeyen Cabarin, süreci “Biz burada iyi ile daha iyi arasında bir seçim yapmıyoruz. Kötü ile çok daha kötü arasında bir tercih yapıyoruz” sözleriyle özetlemişti.

Netanyahu döneminde Filistinlilerin sistematik ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldığını belirten Arap vekiller, yeni hükümetin Gazze veya İran'a yönelik olası saldırılarına açık çek vermeyeceklerinin, desteklerinin temel hedefinin mevcut aşırı sağcı hükümetin tasfiyesi olduğunun altını çizmişti.

Ortak Liste vekillerinden Ahmed Tıybi de olası bir koalisyona yalnızca Netanyahu karşıtlığı üzerinden geçici bir süre güvence ağı sağlayabileceklerini vurgulamıştı.

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