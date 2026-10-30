İsrail hükümet için Filistinlilere mecbur: Şin Bet soruşturma açtı, Arapların oy hakkı hedefte

İsrail Merkez Seçim Kurulu kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Buna göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Likud partisi 27 sandalyeyle birinci olurken, onu 21 sandalyeyle Gadi Eisenkot’un merkez sağ partisi Yaşar ve 12 sandalyeyle Naftali Bennett’in aşırı sağcı partisi Yahad takip etti.

Katılımın yüzde 77,9 oranında gerçekleştiği seçimde Netanyahu’nun seçim bloku 53, Eisenkot’un bloku 48, Arap partilerinin iki bloku (Ortak Liste ve Birleşik) ise toplamda 19 milletvekili çıkarıyor.

Ne Netanyahu ne de Eisenkot 120 sandalyeli parlamentoda hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşabildi.

Resmi sonuçlar 4 Kasım’da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a sunulacak ve İsrail parlamentosu Knesset’te 10 Kasım’da yemin töreni düzenlenecek.

Arap partileri belirleyici konumda

Kesin sonuçlar bir hükümetin kurulması için yalnızca üç olası seçenek sunuyor: Netanyahu ve Eisenkot'u içeren bir ulusal birlik hükümeti, Netanyahu ve Eisenkot blokundan kopanları içeren sağcı bir koalisyon veya Arap partileri tarafından desteklenen Eisenkot liderliğindeki bir hükümet.

Bu durum Arap partilerini kilit bir konuma getirdi. Ancak Demokratlar partisi lideri Yair Golan dışında hiçbir siyasetçi şimdiye dek Arap partileriyle görüşme yapmaya yanaşmadı.

İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarına karşı Filistin direnişi başta olmak üzere tüm bölgede emekçi halkların ihtiyacı hamaset değil gerçek dayanışma. Bu da sermaye iktidarlarının işbirlikçi politikalarının ifşasını gerektiriyor. Gerçekleri ortaya koyan bu haberlerimize siz de destek verin.

Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, müttefikleri Yahudi Gücü partisi lideri Itamar Ben-Gvir ve Dini Siyonizm partisi lideri Bezalel Smotrich’e "birlikteyiz ve birlikte kalıyoruz" dedi ve güçlü bir sağcı hükümet kuracağını savundu. Likud, ne Eisenkot başkanlığındaki bir hükümette yer alacağını ne de liderini değiştireceğini açıkladı.

Netanyahu hükümetinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Smotrich.

ABD Ben-Gvir'i istemiyor iddiası

ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın çevresinden kaynaklar Ynet’e Washington’un bir sonraki hükümette Yahudi Gücü partisinden aşırı sağcı bakan Ben-Gvir’i istemediğini söyledi ancak ABD’li bir yetkili, Trump’ın belirli bir koalisyonu tercih ettiğine dair haberleri "yanlış ve erken" olarak nitelendirdi.

Likud Arapların oy hakkını hedef alıyor

Likud daha sonra Arap oylarını hedef aldı ve Arap partilerinin "rüşvet, tehdit ve sahtecilik" iddialarıyla seçimi "çaldığını" öne sürerek polise ve iç istihbarat örgütü Şin Bet'e "yüzlerce ifade" sunacağını söyledi.

Netanyahu seçim gününde de Arap seçmenlere ve partilere yönelik saldırılarını sürdürdü. Arapların seçime katılımının İsrail sağı için "acil durum" ve "ölüm kalım meselesi" ilan eden paylaşımlar yaptı, sandık başındaki Arapları gösteren yapay zekayla üretilmiş görsellerle sağcıları sandığa gitmeye çağırdı.

Merkez Seçim Kurulu başkanı, Şin Bet’ten dış müdahaleye ilişkin "ciddi şüpheleri" araştırmasını istedi.

Katar ve Türkiye'den iddialara tepki

Likud, Arap seçmenleri sandığa çekmek için Katar’ın finansman sağladığını iddia ederken Katar bu iddiaları "saçma ve tehlikeli" olarak niteledi ve “kategorik olarak” reddetti.

İsrail basınındaki iddialara göre Şin Bet, Arap partilerinin Katar'ın yanı sıra Türkiye'den de “yasadışı fon” alıp almadığını araştırıyor.

Ankara'dan da iddialara tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezendormasyonla Mücadele Merkezi “Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada “Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır” denildi.

İsrail Merkez Seçim Kurulu'ndan 'yasalara uygun' açıklaması

İsrail polisi "seçimin çalındığına" dair geniş kapsamlı iddiayı destekleyici bir kanıt olmadığını belirterek reddederken, İsrail Merkez Seçim Kurulu’ndan da oy verme işleminin yasalara uygun gerçekleştiği açıklaması yapıldı.

Öte yandan Şin-Bet de bir açıklama yaparak, soruşturmanın "toplumun herhangi bir kesimini veya hukuki biçimde oy verenleri hedef almadığını" savundu.

Eisenkot Arap partilerinden destek istemediğini açıkladı

Eisenkot, Likud’un ve Netanyahu’nun iddialarını, seçim sonuçlarının meşruluğunu tartışmaya açmak için yürütülen "organize bir kampanya" diye niteledi.

Şin Bet’in soruşturmasının Knesset'teki yemin töreninin geciktirilmesi için istismar edilmemesini isteyen Eisenkot da hükümet kurmak için Arap partilerinin desteğini istemediğini söyledi.

Eisenkot dün yaptığı açıklamada da "Siyonist askerlik hükümeti" kuracaklarını belirterek Arap partileriyle işbirliği yapmayacaklarını ilan etti.

Ortak Liste: Irkçı bir iftira

İsrail Komünist Partisi’nin cephe örgütü Hadaş’ın da içinde yer aldığı Ortak Liste iddiaları “ırkçı bir iftira” diye niteledi, Netanyahu’nun Arap kamuoyunun seçim sonuçlarındaki belirleyiciliği gerçeğiyle yüzleşmeyi reddettiğini ifade etti.

Diğer Arap bloku Raam (Birleşik) lideri Mansur Abbas da elde edilen rekor sonucun İsrail hükümetinin Arap toplumuna yönelik tutumunun bir sonucu olduğunu söyledi.

İsrail’de siyonist muhalefet içinde hükümet kurmak için Arap partileriyle görüşme çağrısı yapan tek siyasetçi Demokratların lideri Yair Golan oldu. Golan, Eisenkot, Yair Lapid ve Abbas ile ayrı ayrı görüştü.

Odeh: Arap vatandaşlar teferruat değil ana unsurdur

İsrail Komünist Partisi’nden Hadaş milletvekili ve başkanı Ayman Odeh ise "Netanyahu-Ben-Gvir-Smotrich hükümetini devirmek için her şey yapılmalı. Ancak hükümetteki kişileri değiştirmek yetmez, rotayı da değiştirmeliyiz" dedi ve bunun Araplar olmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Bugün Haaretz’de yayımlanan yazısında Odeh, Araplara yıllardır İsrail siyasetinde yerlerinin olmadığının söylendiğini belirterek “Sağ bizi düşman ve beşinci kol olarak gösterirken, merkez ve sol partiler bizimle işbirliği yapmanın siyasi bedelinden korkuyor. Kendini Yahudi halkının ulus-devleti olarak tanımlayan bir ülkede, yaşadığımız ve tek vatanımız olan yerin geleceğini etkileme hakkı için tekrar tekrar savaşmak zorunda bırakılıyoruz” dedi.

Odeh “Ancak Salı günü kanıtladığımız gibi, pes etmedik ve etmeyeceğiz. Irkçılığa, dışlanmaya ve meşruiyetsizleştirmeye rağmen sandık başına kalabalıklar halinde gittik ve hak ettiğimiz eşitlik için mücadele etmeye devam ettik” ifadesini kullandı.

Arapların oyları olmasaydı bugün Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich’in zafer kutlayacağını dile getiren Odeh "Bu hükümetin değişmesi ve bu ülkeye farklı bir gerçekliğin gelmesi, gerçek ve eşit bir Yahudi-Arap ortaklığı gerektirir. Arap vatandaşlar siyasi denklemin bir teferruatı değil, merkezindeki ana unsurdur” diye yazdı.

'Rotayı değiştirmeliyiz, bizsiz bu yapılamaz'

“Bizler Filistin halkının ayrılmaz bir parçasıyız ve aynı zamanda İsrail vatandaşlarıyız” diye yazan Odeh, İsrail'in rotasını değiştirmenin mümkün olduğunu kaydettiği yazısında şunları kaydetti:

Kışkırtmaya, duvarlar örmeye ve daha fazla savaş başlatmaya devam edebilirsiniz. Ancak gerçek bir demokrasi, gerçek bir barış ve çocuklarımız için daha iyi bir gelecek isteyen herkes, gerçek ve eşit bir Yahudi-Arap ortaklığından geçen farklı bir yolu seçmelidir. Değişim şansı burada ve şimdi. Kayıp gitmesine izin vermemeliyiz. Netanyahu-Ben-Gvir-Smotrich hükümetini devirmek için her şey yapılmalı. Ancak hükümetteki kişileri değiştirmek yetmez, rotayı da değiştirmeliyiz. Bizsiz bu yapılamaz. Ama bizimle tamamen mümkün."

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.