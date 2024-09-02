İsrail’de genel grev: Yüz binlerce kişi ateşkes anlaşması talebiyle sokakta

İsrail ordusunun 6 İsrailli rehinenin Gazze’de ölü olarak bulunduğunu duyurmasının ardından yüz binlerce kişi Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde sokağa çıktı.

Rehinelerin ölümünden Netanyahu hükümetini sorumlu tutan İsrailli göstericiler, hükümetten Philadelphi ve Nitzanim Koridoru’ndaki işgal ısrarından vazgeçerek Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını talep ediyor.

Haaretz’in aktardığına göre Tel Aviv’de ana yolları kapatan göstericilere birkaç kez müdahale eden polis en az 15 kişiyi gözaltına aldı. Tel Aviv’de yaklaşık 300 bin kişinin gösterilere katıldığı belirtilirken, bazı bölgelerde göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in en büyük işçi sendikası Hisdatrut, Gazze’de 6 esirin cesedine ulaşılmasının ardından ateşkes anlaşmasına varılması talebiyle 2 Eylül Pazartesi günü genel grev ilan etti.

Genel grev öncesinde yüz binlerce İsrailli birçok kentte sokağa çıkarak gösterilere başladı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise genel greve katılanların maaşlarının kesileceği tehdidinde bulunarak işçileri işe gitmeye çağırdı.

Genel grevin kara, deniz ve havayolu ulaşımında, kamu kurumları, okullar ve diğer sektörlerde etkili olması bekleniyor. Grev kapsamında Ben Gurion Havalimanı’ndaki operasyonların Pazartesi günü sabah saat 08.00’den itibaren duracağı açıklandı.

İsrail’de muhalefet lideri Yair Lapid genel grev çağrısına destek verdi, sendikalardan “ekonomiyi durdurmaları”nı istedi.

Lapid ayrıca İsrail Parlamentosu’nun Gazze’de ateşkes anlaşmasını konuşmak üzere acil olarak toplantıya çağrılmasını talep etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da gösteriler başlamadan önce yaptığı açıklamada, Hamas ile anlaşma müzakerelerinin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde verilen resmi karardan dönülmesi çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamadaysa “aklını kaybetmiş” diye nitelenen Gallant, hükümete karşı sokaktaki protestoları kışkırtmakla suçlandı.