İsrail'de eşcinsel erkeklerin kan bağışlamasındaki yasak kalktı

İsrail 1980'lerde, AIDS'e neden olan HIV virüsü taşıyıcısı olabilecekleri bahanesiyle eşcinsel erkeklerin kan bağışında bulunmaları yasaklanmıştı.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz Perşembe günü yaptığı açıklamada, bakanlığın eşcinsel erkeklerin kan bağışını yasaklayan kararı kaldırdığını duyurdu.

Haaretz'in haberine göre İsrail'de, bağıştan önceki yıl başka erkeklerle cinsel birliktelik yaşamış erkeklerden kan bağışı almak yasaktı. Yeni karara göre, kan bağışı anketinde görünecek ibare, cinsel yönelim ve cinsiyetten bağımsız olarak yeni veya birden fazla partnerle "yüksek riskli seks yapmak" şeklinde sorulacak. "Yüksek riskli seks" yaptığını bildiren aday bağışçıların sadece üç ay boyunca bağış yapması yasaklanacak.

Değişikliğinin Ekim ayından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Horowitz, "Kandan kana fark yok. Yasak, tarihe ait eski bir klişeden kalmaydı" dedi.

Daha önce 2018'de gey ve biseksüel erkeklerin yalnızca kanın plazma bileşenini kullanan yeni bir prosedürle kan bağışlamasına izin verilmişti.

Haziran 2017'de İsrail, kan bağışı kriterlerini güncelledi. Yeni politikaya göre, eşcinsel erkekler, bağıştan önceki 12 ay içinde eşcinsel ilişkileri olmaması koşuluyla kan bağışında bulunabiliyordu. Bununla birlikte, kan bankaları potansiyel bağışçıların cinsel yaşamları hakkında kendi kendilerine bildirimde bulunmalarına güvenme konusunda isteksiz oldukları için bu değişiklik çok az fark yarattı.