İsrail zindanlarındaki Filistinli lider Bergusi için özgürlük imzası: McKellen, Cumberbatch, Blanchett, Swinton...

İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı soykırıma karşı uluslararası alanda yükselen tepkilere bir yenisi daha eklendi. "freemarwannow" adlı oluşumun sosyal medya üzerinden duyurduğu "Freedom for Marwan" (Mervan'a Özgürlük) kampanyası, sinema ve sanat dünyasının ağır toplarını bir araya getirdi.

Aralarında Marvel sinematik evreninin Doctor Strange'i Benedict Cumberbatch, fantastik sinemanın efsanesi Yüzüklerin Efendisi serisinin Gandalf'ı Ian McKellen ile bağımsız ve gişe rekortmeni filmlerin usta isimleri Cate Blanchett ve Tilda Swinton'ın bulunduğu 20'den fazla dünyaca ünlü oyuncu kampanyaya omuz verdi.

İmzacı listesinde ayrıca Inception ve Juno ile tanınan Elliot Page, Succession dizisinin ödüllü oyuncusu Brian Cox, Matrix'in Ajan Smith'i Hugo Weaving, Daniel Brühl, Rebecca Hall ve Riz Ahmed gibi ekranların tanınmış yüzleri de yer alıyor.

Mark Ruffalo da imzacılar arasında

Kampanyanın öne çıkan imzacıları arasında yer alan Mark Ruffalo'nun Filistin konusundaki kararlı duruşu ise kamuoyu için bir sürpriz değil. Marvel filmlerinde "Hulk" karakterine hayat veren usta aktör, uzun yıllardır Filistin halkıyla gösterdiği sarsılmaz dayanışmayla biliniyor.

Bugüne dek İsrail'in işgal politikalarını defalarca eleştiren, Gazze'ye yönelik saldırılarda aktif bir şekilde ateşkes çağrısı yapan ve Filistin halkının meşru haklarını savunmaktan çekinmeyen Ruffalo, Bergusi'nin özgürlüğü için de tereddütsüz en ön saflarda yerini aldı.

200'den fazla sanatçıdan Birleşmiş Milletler'e çağrı

Bergusi'nin ailesinin İngiltere'deki çeşitli kurumlarla koordineli bir şekilde yürüttüğü kampanyaya yalnızca oyuncular değil; müzisyen, yazar ve yönetmenlerden oluşan 200’den fazla kültür-sanat insanı destek sundu.

Yayımlanan ortak bildiride, 20 yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan Bergusi'nin maruz bırakıldığı şiddet, kötü muamele ve temel hukuki haklarından mahrum edilmesi iddialarından duyulan derin endişe vurgulandı.

Bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) ve dünya hükümetlerine seslenilerek, Bergusi'nin derhal serbest bırakılması için aktif girişimde bulunmaları talep edildi.

El Fetih lideri Mervan Bergusi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Ahmed Saadet, üst düzey Hamas üyeleri Hasan Selame, Abdullah Bergusi, İbrahim Hamid ile Abbas el-Seyid hâlâ İsrail'in elinde tutsak.

Ağır işkence belgelenmişti

Sanatçıları harekete geçiren bu çağrının arkasında ise demir parmaklıklar ardından yıllardır sızan son derece karanlık bir tablo yatıyor.

Filistin Tutuklu İşleri Komisyonu'nun raporlarına ve The Guardian gibi uluslararası yayınlara da yansıyan kan dondurucu tanıklıklara göre, Bergusi 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık dışı koşullarda tecrit ediliyor ve sistematik işkence görüyor. Özellikle 2024 yılının sonbaharında Megiddo Hapishanesi'nde İsrail özel birliklerinin vahşi saldırısına uğrayan Filistinli liderin o dönem kaburgalarında kırıklar, uzuvlarında derin yaralar, sağ kulağında kanama ve gözünde görme kaybı yaşadığı belgelenmişti.

Bilincini kaybedene dek darbedilen ve elleri arkadan zincirlenerek sürüklenen Bergusi'ye, enfeksiyon kapan yaraları için o günden bu yana hiçbir tıbbi tedavi veya ilaç verilmediği defalarca kayıtlara geçti. 2023 yılının Ekim ayından beri kitap, gazete ve televizyona erişimi tamamen yasaklanan, hücresindeki ışıklar hiç kapatılmayarak kasıtlı bir uykusuzluk işkencesine maruz bırakılan Bergusi'yi 2024'ün sonlarında ziyaret edebilen avukatları, o günlerde dahi müvekkillerinin aşırı kilo vererek "tanınmaz hale geldiğini" aktarmıştı.

Bergusi kimdir?

Bergusi, El Fetih Hareketi'nin önde gelen liderlerinden biri. 1987'deki ilk İntifada'ya ve 2000'deki ikinci İntifada'ya katıldı. İşgal karşıtı faaliyetleri nedeniyle İsrail tarafından birkaç kez tutuklandı ve ayrıca İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen birkaç suikast girişiminden kurtulmuştu. Son olarak 2002 yılında tutuklanan Bergusi, 24 yıldır hapiste bulunuyor.

1959'da Ramallah'ta doğan Bergusi "terör örgütü üyesi olmak" ve beş İsrailliyi öldürmek suçundan İsrail mahkemesi tarafından beş defa müebbet hapis cezası aldı.

Bergusi, İbranice'yi akıcı bir şekilde konuşmaktadır ve uluslararası ilişkiler okudu. Ayrıca ilk Filistin Yasama Konseyi'ne üye olarak seçildi.

Hamas, Ağustos ayında yapılan hapishane takas anlaşmasının ilk turunda tutuklu Bergusi ve diğer Filistinli örgüt liderlerinin serbest bırakılmasını istemişti.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.