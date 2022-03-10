İsrail Zelenskiy'e izin vermedi: Parlamentoda konuşma talebi reddedildi

Ukrayna'dan, devlet başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İsrail Parlamentosu Genel Kurulu'nda video konferans yoluyla konuşma yapmasına dönük talebine Tel Aviv'den ret yanıtı geldi.
İsrail Parlamentosu Başkanı Mickey Levy, parlamenterlerin tatile çıktığı ve salonun tadilata alınacağı gerekçesiyle, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk'un talebini reddetti.
Levy, tadilat nedeniyle Zelenskiy'in parlamenterlere başka bir yerde konuşma yapabileceğini söyledi.
Zelenskiy, birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu ve İngiliz Avam Kamarası'na video konferans yoluyla konuşma yapmıştı.