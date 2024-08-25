İsrail ve Hizbullah'dan karşılıklı saldırılar: İsrail'den 48 saatlik OHAL ilanı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın İsrail'e roket ve füze atmaya hazırlandığını öne sürerek dün Lübnan'a dönük saldırılar başlattığını açıkladı.

Saldırı saatlerinde İsrail'in kuzeyinde hava saldırısı sirenleri duyulurken, İsrail askeri sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari, onlarca savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki hedefleri vurduğunu söyledi. İsrail haber ajansı Ynet'e göre, İsrail uçakları Lübnan'da 40 hedefi vurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusuna sivil hareketlere kısıtlama getirme yetkisi veren 48 saatlik bir olağanüstü hal ilan etti. Binyamin Netanyahu, İsrail'in kendisini savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını belirterek, "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le Lübnan'a yapılan hava saldırıları hakkında konuşan Gallant'ın, kendisine "bu saldırıların savunma amaçlı olduğunu garanti ettiği" ifade edildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Sean Savett, Başkan Joe Biden'ın "İsrail ve Lübnan'daki olayları yakından izlediğini" ve onun talimatıyla "üst düzey ABD yetkililerinin İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu" aktardı.

Hizbullah 320'den fazla roket attı

Hizbullah da, geçtiğimiz ay Beyrut'ta düzenlenen bir saldırıda grubun en üst düzey komutanının İsrail tarafından öldürülmesine yanıt olarak dün 11 İsrail askeri tesisini vurduğunu, 320'den fazla roket fırlattığını ve İsrail'in kuzeyine insansız hava araçları gönderdiğini duyurdu.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, İsrail'in Demir Kubbe platformları ve diğer alanların yanı sıra tanımlanmış bir "özel askeri hedefi" hedef aldığını söyledi. Dünkü askeri operasyonun bugün için "tamamlandığını" söyleyen Hizbullah, İsrail'in önleyici saldırılarının kendi operasyonunu etkilediği iddialarını reddetti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın roket saldırılarından "çok az hasar" alındığını söyledi. İsrail askeri sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, "Hala saldırının sonrasına ilişkin bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ancak size küçük bir hasar olduğunu söyleyebilirim... çok az hasar var" diye konuştu.

Saldırılar nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanına ve havaalanından uçuşlar yaklaşık 90 dakika askıya alındı. Havaalanı otoritesi, normal operasyonların sabah 7'de yeniden başlamasının beklendiğini söyledi.

Saldırılar, Mısır'ın İsrail'in Hamas'la savaşını sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir görüşme turuna ev sahipliği yapması sırasında gerçekleşti.