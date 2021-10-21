İsrail Ulaştırma Bakanı: 5G soğuk savaşındayız

İsrail İletişim Bakanı Yoaz Hendel dün ABD'nin New York kentinde düzenlenen siber teknoloji konferansında yaptığı konuşmada "Halihazırda yeni ve aşina olmadığımız türden bir savaş içindeyiz: 5G soğuk savaşı" dedi.

Hendel "Bu soğuk savaşta İsrail güvenilir ağlara sadık kalacak. Her şeyden önce kendi ulusal güvenlik çıkarları için" ifadesini kullandı.

İsrailli bakan önceki gün Washington'da ABD'li yetkililerle bir araya gelmiş, bu toplantıda ABD tarafı Çin'in İsrail'in 5G ağına olası katılımından endişe duyduğunu Hendel'e iletmişti.

Hendel New York'taki konferansta yaptığı konuşmada "İletişim altyapısı hassastır ve siber dünyadaki zayıf halka olmaya eğilimlidir. Bu yüzden İsrail'in en iyi müttefiki ABD'deyim" dedi.

Jerusalem Post'un konuyla ilgili bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, ABD'de Biden yönetimi İsrail'in yeni hükümetiyle 5G internet ağında Çin teknolojisinin kullanılmamasını sağlamak için önceki İsrail hükümetiyle olduğundan daha yoğun bir çalışma içinde. Haberde İsrail'in 5G altyapısında Çin'e alternatif olarak Batılı şirketlerin teknolojilerini kullanmak için ABD'den daha az maliyetli bir çözüm beklentisinde olduğu kaydedildi.