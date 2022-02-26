İsrail Ukrayna'daki diplomatik personelini Polonya'ya taşıyor

İsrail'in Lviv'deki büyükelçilik personelinin sınırın Polonya tarafına taşınacağı açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentindeki İsrail Büyükelçiliği personeline sınırın Polonya tarafına geçme talimatı verdi.

CNN'in haberine göre, elçilik personeli diplomatik çalışmalarına devam edecek ve İsrail vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasına yardımcı olmak için her gün sınırın Ukrayna tarafına geçecek.

İsrail'in Ukrayna Büyükelçiliği personeli bu haftanın başlarında, Kiev'den Lviv'e taşınmıştı.