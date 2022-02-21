İsrail Ukrayna Büyükelçiliği'ni Lviv'e taşıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Büyükelçiliği'ni Kiev’den Lviv’e taşıma kararı aldıklarını belirtti. İsrail, Ukrayna’daki vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in Kiev’deki Büyükelçiliğinin faaliyeti Lviv’e taşınıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ve bir dizi yabancı kaynakla yapılan istişarelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucu, Ukrayna’daki İsrail Büyükelçiliği personeline, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrinde açılan konsolosluğa taşınmaları talimatını verme kararını aldı” diye belirtildi.