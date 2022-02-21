İngiltere ve Estonya'dan Rusya'ya yaptırım çağrısı

İngiltere ve Estonya Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde yer alan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması durumunda Moskova'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "Duma'daki Donbass'la ilgili son karara gelirsek, elbette bu endişe yaratıyor. Bu, Rusya'nın uluslararası hukukça tanınan bir hakimiyetinin bulunmadığı egemen bir ülkeye karşı sunulan bir teklif ve biz bunu tanımayacağız" dedi.

Wallace, yaptırımların herkes tarafından uygulanması gerektiğini belirtti ve "Eğer biz tek taraflı olarak uygularsak, ABD ve AB uygulamazsa, bunun Devlet Başkanı Putin'in 'böl ve yönet' söylemine katkı sunması tehlikesi mevcut" dedi.

Estonya'dan Rusya'ya yaptırım çağrısı

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) kendi bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Rusya, sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı alırsa, uluslararası hukuku, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ağır bir şekilde ihlal edilmiş olacak. AB derhal sert yaptırımlar uygulamalı” ifadelerine yer verildi.