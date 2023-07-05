İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya ve Gazze kentlerine hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu saldırının görüntülerini de yayınladı. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.
Haber Merkezi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya ve Gazze kentlerine hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu saldırının görüntülerini de yayınladı. (AA)