İsrail uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

Haber Merkezi

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin Beyt Lahya ve Gazze kentlerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu saldırının görüntülerini de yayınladı. (AA)

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