İsrail Savunma Bakanı: Türkiye ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye ziyareti sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Türkiye ve İsrail'in "güvenlikle ilgili birçok sınama"dan geçtiğini ifade eden Gantz, "Savunma alanında yeniden kurduğumuz ilişkilerimiz, İbrahim Anlaşması'nın da ortaya çıkardığı pozitif etkiyle Orta Doğu'nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.



İki ülkenin de bölgede istikrar, güvenlik ve refahı korumayı amaçladığını ileri süren ve "terörle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini" söyleyen Gantz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bakan Akar'a ve güvenlik güçlerine terör tehdidi altında olan İsrail vatandaşları ve Yahudi toplumuna yönelik hayat kurtaran iş birlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Gantz, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için ekibine talimat verdiğini de belirterek "İsrail Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor" ifadelerini kullandı.

'İsrail'in güvenliği konusunda endişeleri bulunuyor'

Son on yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötü olsa da aktif olduğunu belirten Gantz, anlaşmazlıkların çoğunlukla Filistin konusunda yaşandığını söyledi.



Hâlâ iki ülkenin farklı düşündüğünü kaydeden Gantz, "İsrail'in kendi güvenliği konusunda endişeleri bulunuyor. Filistinlilerin ekonomik ve insani yardım ve destek almak istemelerini de anlıyoruz. Bu farkları kapatmanın yolunu ilişkilerimizi geliştirirken bulacağız" dedi.



Gantz, Yunanistan ziyaretinin ertelenmesine ilişkin ise "Ziyaretimi tamamen teknik sebepler ve güvenlik sebepleriyle iptal ettim" ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili Yunanistan Savunma Bakanı'nı bilgilendirdiğini ve anlayışla karşılandığını söyleyen Gantz, Türkiye ve Yunanistan'ın istikrar için diyalogla sorunlara çözüm bulmasını istediğini söyledi. (AA)