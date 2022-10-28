İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Erdoğan'dan talepleri sızdırıldı

Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yaptığı sürpriz görüşmenin ayrıntıları İsrail basınına sızdırıldı. Gantz'ın Erdoğan'dan Türkiye'de yaşayan Hamas liderleri ve İran'la ilgili taleplerde bulunduğu belirtildi.

Artı Gerçek'in aktardığı habere göre, İsrail gazetesi Yedioth Ahronot'a konuşan İsrailli güvenlik yetkilileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı görüşmede Gantz'ın Erdoğan'dan "Türkiye topraklarındaki Hamas liderliğinin yasaklanmasını talep ettiğini" söyledi. Buna göre Gantz, Türkiye'deki Hamas liderlerini işgal altındaki Batı Şeria'daki "terör saldırılarını koordine etmek ve fonlamakla" suçladı.

İran'a mesaj

İsrailli yetkililere göre Gantz Erdoğan'dan İran'a bir mesaj iletmesini de istedi. Buna göre Gantz, "İsrail'in başta Lübnan'daki Hizbullah üzere, İran'ın bölgedeki destekçilerine Suriye üzerinden silah gönderilmesine göz yummayacağını" söyledi.

Yetkililer, Türkiye'nin ise İsrail savunma sektöründen İsrail yapımı silah sistemleri ve teknoloji alımını yeniden başlatmak istediğini, aynı zamanda İsrail'le ilişkilerin yeniden tesis edilmesi sonrası ABD'yle ilişkileri de daha iyi bir seviyeye taşımayı amaçladığını ileri sürdü.

Öte yandan, İsrail'in de "İran'ın terör faaliyetlerini bertaraf etmek ve iki ülke arasında ortak bir iletişim ekseni kurmak için" Türkiye ile güvenlik işbirliği istediği belirtildi.

Ankara'yı ziyaret eden Gantz, dün Erdoğan'la programda olmayan bir görüşme gerçekleştirmişti. Gantz'ın görüşmede, "İranlı suikast timi" oldukları öne sürülen kişilerin Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast düzenlemeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alınması için Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi.

Gantz, Akar'la ortak basın toplantısında da, "Bu yıl Türkiye’deki İsrail vatandaşlarına ve Yahudi halkına yönelik endişe verici sayıda tehdidi ortadan kaldırmayı başardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Bakan Akar’a ve bu hayati, hayat kurtaran iş birliğinde yer alan güvenlik kurumlarına müteşekkiriz" dedi. İsrailli bakan, Türkiye'yle işbirliğinin artırılması için yetkililere talimat verdiğini de ekledi.