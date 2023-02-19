İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi: 5 kişi yaşamını yitirdi

İsrail’in Şam'da yerleşim mahalleleri de dahil olmak üzere şehirde birçok noktayı hedef alan hava saldırısı sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın bildirdiği habere göre, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 00.22’de, İsrail'in işgal altındaki Suriyeli Golan yönünden, Şam şehri ve çevresindeki sivillerin yaşadığı yerleşim yerleri de dahil olmak üzere bazı noktaları hedef alan füzeli hava saldırısı düzenlediği, hava savunmasının füzelere karşı koyduğu ve çoğunu düşürdüğü" bildirildi.

İlk tespitlere göre, İsrail'in saldırısı sonucunda, aralarında bir askerin de bulunduğu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Saldırı sonucunda, Şam ve çevresinde çok sayıda konutun yıkıldığı ve yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiği açıklandı.