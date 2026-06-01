İsrail saldırıyı genişletmek için ABD'den onay bekliyor, Hizbullah direniyor: Bir asker öldürüldü, üçü yaralandı

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İsrail, ABD' ile İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıları fırsat bilerek 2 Mart'ta yeniden Lübnan'a saldırmaya başladı. Bu süreçte binlerce kişiyi öldüren İsrail, aynı zamanda Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'daki işgalini de genişletti.

İsrail'in saldırıları şiddetlendirme ve işgali ilerletme kararı doğrultusunda attığı adımlar devam ederken, Lübnan hükümetiyle süren müzakerelere dair çeşitli iddialar gündeme geliyor. Hizbullah ise tüm engelleme girişimlerine rağmen İsrail'e karşı mücadelesini sürdürüyor.

İsrail'in Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için ABD'den onay istediği iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için ABD yönetiminden izin istediği ileri sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Lübnan'a yönelik saldırılar ele alındı.

Netanyahu'nun görüşmede Beyrut dahil olmak üzere Lübnan'a saldırılarını genişletmek için talepte bulunduğunu öne süren İsrailli yetkili, Washington yönetiminin İsrail'in söz konusu talebi karşısında öncesine kıyasla "daha açık ve esnek" bir tutum sergilediğini savundu.

Haberde Netanyahu'nun Beyrut'un Hizbullah tarafından "korunaklı bölge" olarak algılanmasının Tel Aviv yönetimi tarafından kabul edilemeyeceğini Dışişleri Bakanı Rubio'ya ilettiği iddia edildi.

ABD ve İsrail yönetimlerinden telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenleyemediği ileri sürülüyor.

'İsrail, Lübnan'a işgal ettiği alanlardan kademeli çekilmeyi teklif edecek'

Bir diğer iddia da İsrail devlet televizyonu KAN'dan geldi.

ABD'li kaynaklara dayandırılan haberde Tel Aviv yönetiminin, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin harekete geçmesi şartıyla Lübnan'a işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi teklif edeceği ileri sürüldü.

ABD'li kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin söz konusu teklifi Lübnan'la 2 ve 3 Haziran tarihlerinde Washington'da yapılacak 4'üncü tur müzakerelerde masaya getireceğini iddia etti.

Haberde, söz konusu teklifin Lübnan ordusunun Hizbullah'a karşı operasyonları arttıkça, İsrail ordusunun aşamalı olarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesini içerdiği aktarıldı.

Hizbullah direniyor: Bir İsrail askeri öldürüldü, üçü yaralandı

İsrail'in saldırılarını ve işgalini sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın direnişi de sürüyor.

Hİzbullah'ın bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda 1 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İHA saldırısında Adam Tzarfati isimli bir askerin öldüğü, 1'i ağır 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın bomba yüklü İHA ile yerel saatle 01.00 sularında Lübnan'ın güneyindeki Yahmur bölgesinde konuşlu Golani Tugayı'ndan bir grup askeri hedef aldığı ifade edildi.

İHA saldırısı sonucu biri ağır, ikisi hafif şekilde yaralanan 3 askerin helikopterle hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Lübnan'da ne oluyor?

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün daha uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda toplam 3 bin 371 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Ateşkes kararına rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerini hedef almaya devam ediyor.