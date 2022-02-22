İsrail polisi down sendromlu gence saldırdı

Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki İsrail polislerinin Filistinlilere müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Polisin müdahale ettiği Filistinliler arasında, Muhammed el-Ecluni isimli down sendromlu genç de yer aldı.

Filistinli haber kaynaklarının "İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü anlamak için daha ne yaşanması lazım?" diye tepki gösterdiği olayın ardından İsrail polislerinin yaptığı uygulamalara tepki yağarken, Ecluni isimli gencin hasteneye kaldırıldığı öğrenildi.