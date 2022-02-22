'Açık havada maske zorunluluğu kalkıyor' iddiası: Tarih verdiler

Salgınla birlikte zorunlu hale gelen maskelerin artık kaldırılacağı belirtiliyor. Maske zorunluluğunun kaldırılacağı tarih için bahar ayları işaret ediliyor.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi bugün konuya ilişkin haberinde "Türkiye’de önümüzdeki süreçte vakalardaki düşüşe bağlı olarak aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Buna göre şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor. Açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor" ifadesine yer verdi.