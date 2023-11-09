İsrail polisi ateşkes çağrısı yapılan eyleme saldırdı: Komünist eski vekil dahil en az 5 gözaltı

İsrail'in Nasıra kentinde düzenlenen savaş karşıtı gösteriye saldıran polis, eski milletvekillerinin de aralarında olduğu en az 5 Arap azınlık topluluğu liderini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında İsrail Komünist Partisi liderlerinden, eski Hadaş milletvekili Muhammed Barakeh ve eski Arap Balad Partisi milletvekili Haneen Zoabi de yer alıyor.

İsrail'de Arap-Filistinli azınlık tarafından, İsrail'in Gazze'deki bombardımanına son vermesi ve ateşkes çağrısı yapılan gösteriye polis saldırdı.

İsrail'deki Filistinlilerin çatı örgütü Arap Yüksek Takip Komitesi Başkanı olan Muhammed Barakeh, Nasıra'da yapılacak eyleme giderken polis tarafından önü kesilerek gözaltına alındı.

İsrail Gazze'deki savaşa karşı her türlü gösteriyi yasaklamış ve katılanları tutuklamakla tehdit etmişti.

Bugünkü gösterinin düzenleyicileri İsrail Yüksek Mahkemesi'ne Umm al-Fahm ve Sakhnin kasabalarındaki gösterilere izin verilmesi için dilekçe vermiş ancak mahkeme bu talebi "devletin bu türden gösterileri denetleyecek kaynakları olmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.

Filistinli gruplar İsrail yasalarına göre polis izninin gerekmediği 40 kişiden az bir katılımlı bir eylemi gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

Ancak İsrail polisi bu eyleme saldırarak Arap liderleri gözaltına aldı.

İsrail Komünist Partisi: Derhal serbest bırakın

İsrail Komünist Partisi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'deki Filistinli azınlığın Yüksek Takip Komitesi Başkanı Muhammed Barakeh, eski milletvekilleri Haneen Zoabi ve Sami Abu Shehadeh'in yanı sıra Yusuf Tatour ve Mahmud Mawasi'nin de aralarında bulunduğu en az beş liderinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltıların İsrail'in ifade özgürlüğüne, siyasi örgütlenme ve yurttaşlık haklarına süregelen saldırılarını yansıttığını belirten İsrail Komünist Partisi, "Bu gözaltılardan çıkarılacak tek sonuç İsrail'in kökten aşırı ırkçı hükümetinin Yahudiler ile Araplar arasında daha fazla şiddeti körüklemek için bu kez devletin sınırları için elinden gelen her şeyi yaptığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Komünist Partisi, tüm Filistinli liderlerin ve İsrail tarafından yasadışı olarak gözaltında tutulan tüm Filistinli vatandaşların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.