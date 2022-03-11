İsrail parlamentosu Filistinli eşlere yurttaşlık yasağını kabul etti

İsrail parlamentosu Knesset'te dün yapılan oylamada işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de İsrail vatandaşlarıyla evli olan Filistinlililerin İsrail yurttaşlığına kabul edilmesini yasaklayan yasa kabul edildi.

Koalisyondaki Birleşik Arap Listesi ve Meretz'in karşı oy kullandığı yasa 15'e karşı 45 oyla kabul edildi.

"Yurttaşlık yasası" adı verilen yasayla binlerce Filistinli aile ya göç edecek ya da ayrılmaya zorlanacak.

Taraftarları yasayı "İsrail'in güvenliğini sağladığı ve Yahudi karakterini koruduğu" gerekçesiyle savundu.

İsrail Medeni Haklar Birliği Reut Shaer bu yasanın İsrail'de şimdiye kadar kabul edilenler arasında en yabancı düşmanı ve ırkçı yasa olduğunu çünkü Yahudi halka ekstra hak ve ayrıcalık vermenin dışında İsrail'in yüzde 21 Arap nüfusunun temel haklarını da engellediğini dile getirdi.

Yasa aynı zamanda İsrail vatandaşlarının ve burada oturma izni olanların Lübnan, Suriye ve İran'daki eşleriyle bir araya gelmesine de engel getiriyor. Reuters'ın haberine göre Shaer yasanın en çok Filistinli kadın ve çocukları etkileyeceğini söyledi.