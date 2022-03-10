İsrail Cumhurbaşkanı: Erdoğan'a da anlattım, barış içinde yaşamalıyız

İki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İstanbul Beyoğlu'ndaki Neve Şalom Sinagogu'nda dua törenine katıldı.

AA'da yer alan habere göre, burada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün yaptığı görüşme hakkında konuşan Herzog, burada Türkiye- İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Herzog, "Erdoğan'a da söyledim, Orta Doğu‘daki farklı din mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini ve yaşamımız gerektiğini anlattım. Benimle aynı fikirde olduğunu ondan duyduğuma sevindim. Bölgesel istikrarın özellikle önemli olduğu konusunda Cumhurbaşkanı da aynı düşünüyor. Tüm halklar ve dinler arasında bizi birleştiren şeyin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ukrayna’da korkunç trajedi yaşanırken barış için böyle ortak düşünmemiz son derece önemli" dedi.