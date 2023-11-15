İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştiren Hadaş milletvekiline uzaklaştırma cezası

İsrail Parlamentosu, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştiren İsrail Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Hadaş milletvekili Touma-Sliman'a 2 ay uzaklaştırma cezası verdi.

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İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) Etik Komitesi, İsrail Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Hadaş milletvekili Aida Touma-Sliman'ı, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştirdiği gerekçesiyle 2 ay parlamentodan uzaklaştırma cezası verdi.

Knesset'in kararını sosyal medya hesabından duyuran Touma-Sliman, "Filistinli yurttaşların ve savaş karşıtı aktivistlerin eleştirilerini susturma girişimleri son günlerde yaygınlaştı. Savaş durmalı, zulüm sona ermeli" dedi.

soL'a 'Her birimiz hedef alınabiliriz' demişti 

Touma-Sliman, Gazze'deki savaşa ve Filistin’de yaşanan gelişmelere ilişkin geçtiğimiz ay soL'a röportaj vermişti.

"Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar etnik temizliktir, soykırımdır" diyen Touma-Sliman, Gazze'nin saldırısından sonra hükümetin halkı militarize ettiğini söyleyerek, "Her birimiz hedef alınabiliriz" demişti.

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İsrail Komünist Partisi: 'Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar etnik temizliktir, soykırımdır' 