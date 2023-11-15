İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştiren Hadaş milletvekiline uzaklaştırma cezası

İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) Etik Komitesi, İsrail Komünist Partisi Siyasi Büro Üyesi ve Hadaş milletvekili Aida Touma-Sliman'ı, İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştirdiği gerekçesiyle 2 ay parlamentodan uzaklaştırma cezası verdi.

Knesset'in kararını sosyal medya hesabından duyuran Touma-Sliman, "Filistinli yurttaşların ve savaş karşıtı aktivistlerin eleştirilerini susturma girişimleri son günlerde yaygınlaştı. Savaş durmalı, zulüm sona ermeli" dedi.

Knesset Ethics Committee suspended me for 2 months for criticizing the Israeli army’s action in Gaza. Silencing of critical voices of Palestinian citizens and anti-war activists is rampant these days.

The war must cease, persecution must end. pic.twitter.com/xpIFTcswta — MK Aida Touma-Sliman (@AidaTuma) November 15, 2023

soL'a 'Her birimiz hedef alınabiliriz' demişti

Touma-Sliman, Gazze'deki savaşa ve Filistin’de yaşanan gelişmelere ilişkin geçtiğimiz ay soL'a röportaj vermişti.

"Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlar etnik temizliktir, soykırımdır" diyen Touma-Sliman, Gazze'nin saldırısından sonra hükümetin halkı militarize ettiğini söyleyerek, "Her birimiz hedef alınabiliriz" demişti.