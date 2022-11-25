İsrail ordusunda askerlik yapmayı reddeden 4 gence hapis cezası

İsrail ordusunda askerlik yapmayı dördüncü kez reddeden 4 İsrailli vicdani retçi genç 45'er gün hapis cezası aldı.

İsrailli vicdani retçilerle dayanışma platformu "Mesarvot"tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 ve 19 yaşlarındaki biri kadın dört İsrailli genç, zorunlu askerlik görevini dördüncü kez reddetti.

Askeri mahkemede hakim karşısına çıkan 4 gence 45'er gün hapis cezası verildi.

Mahkeme öncesinde İsrailli gazeteci Oren Ziv'e konuşan vicdani retçiler Shahar Schwartz (18), Naveh Shabtai Levin (18), Einat Gerlitz (19) ve Evyatar Moshe Rubin (19) İsrail ordusunun Filistin halkına karşı uyguladığı etnik temizlik ve "Apartheid" rejimi nedeniyle askerlik yapmayı reddettiklerini dile getirdi.

'Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğim'

İsrailli genç kadın Einat, "Bugün İsrail ordusunda hizmet etmeyi reddediyorum. 57 gün hapis yattım ve bugün muhtemelen içeri girip daha fazla hapis yatacağım. Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edeceğim ve umarım birlikte daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kudüs'ten Evyatar Moshe Rubin de "Şimdiye kadar toplam 47 gün hapiste kaldım ve Filistinli yerlilere yönelik barbarca baskı ve etnik temizlik uygulamasını sürdürdüğü sürece orduya katılmayı reddediyorum" dedi.

İsrailli vicdani retçi Shahar da "İsrail ırk ayrımcılığı ve etnik temizlikle işbirliği yapmayı reddettiğim için üç kez toplamda 60 gün boyunca askeri hapishanede kaldım" ifadelerini kullandı.

Hod HaSharon kentinden Naveh de orduya katılmama gerekçesini şöyle ifade etti:

"Şu ana kadar toplam 35 gün 3 kez askeri cezaevinde kaldım. Bugün İsrail apartheid rejimine ve işgal ordusuna katılmayı bir kez daha reddedeceğim."

Kadınlar için iki buçuk yıl, erkekler için üç yıl askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de, bu görevi reddeden kişiler askeri mahkemede yargılanarak hapse atılıyor. (AA)