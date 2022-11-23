İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi

İsrail askerlerinin gece Batı Şeria'ya bağlı Nablus'ta düzenlediği baskında gerçek mermi ile kalbinden vurarak yaraladığı ve tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitiren 16 yaşındaki Filistinli Ahmad Şahade son yolculuğuna uğurlandı.

Nablus'taki Rafidiye Hastanesinden alınan Filistinli çocuğun naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şahade'nin cenazesini taşıyan kalabalık Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail işgaline karşı sloganlar attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bu sabah yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi kullanarak kalbinden yaraladığı Ahmed Şahade’nin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. (AA)