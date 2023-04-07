İsrail ordusu yedek savaş pilotları ve İHA operatörlerini göreve çağırdı

İsrail, Lübnan'dan atılan roketlere karşılık Gazze'ye başlattığı saldırının ardından savaş pilotları, insansız hava aracı (İHA) operatörleri ve hava savunma sistemi uzmanlarının da yer aldığı yedek askerlerine görev çağrısında bulundu.

İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, güvenlik otoriteleriyle durum değerlendirmesi amacıyla toplantı yaptı.

Halevi, katıldığı toplantının ardından çok sayıda yedek askerin göreve çağrılması yönünde talimat verdi.

Birliklerine teslim olması istenen yedek askerlerin çoğunun hava savunma sistemi uzmanları, savaş pilotları ve İHA operatörleri olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Dış İstihbarat Teşkilatı Mosssad ve ordu komuta kademesiyle yaptığı görüşmenin ardından ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması talimatını verdi.

Gallant'ın Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırı hakkındaki soruşturmaya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da insanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. İsrail gece saatlerinde Gazze'yi ve Lübnan'ın güneyini bombalamıştı.