İsrail ordusu Nablus kentinde 2 Filistinliyi öldürdü

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin dün gece Filistin’in Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Nablus şehrinde bir eve baskın düzenlediğini ve ateş açtığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, olayda İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi öldürdüğünü, 10 kişiyi ise yaraladığını bildirdi. Bakanlık, hayatını kaybeden 2 Filistinlinin 25 yaşındaki Muhammed Beşar Azizi ve 28 yaşındaki Abderrahman Jamal Soboh olduğunu ifade etti.

Nablus’taki Filistinliler, olay sonrası şehirde 1 günlük grev ilan ettiklerini duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık bin 600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.