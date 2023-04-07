İsrail ordusu Lübnan'dan gelen bir İHA'yı düşürdü

İsrail ordusu, İsrail hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, ordu güçlerinin Lübnan'dan İsrail hava sahasına girdiği tespit edilen bir İHA'yı düşürdüğü kaydedildi. Düşürülen İHA'nın türü ve kime ait olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da insanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.