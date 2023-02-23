İsrail Ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordusu ayrıca Gazze Şeridi'ni bombalamaya başladı. Ordu, saldırıların 'Hamas silah üretim tesisini' hedef aldığını iddia etti.

İsrail Ordusu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri savaş uçakları, Gazze'nin merkezinde ve kuzeyinde bulunan Hamas Terör Örgütü'ne ait bir silah üretim tesisini ve askeri yerleşkeyi vurdu." denildi.

İsrail Ordusu dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskında biri çocuk biri yaşlı olmak üzere 10 Filistinliyi katletmiş, en az 100 kişiyi ise yaralamıştı.

Son bombardımandan sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde can kaybı veya yaralı olup olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.