İsrail ordusu 2 komutanını ‘yanlışlıkla’ öldürdü

İsrail ordusundan iki bölük komutanı Ürdün Vadisi’ndeki devriyeleri sırasında başka bir İsrail askeri tarafından vurularak öldürüldü. Ölen askerlerin İsrail ordusunun komando birliğine mensup bölük komutanları 28 yaşındaki Ofek Aharon ile 26 yaşındaki Itamar Elharar olduğu açıklandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir taziye mesajı yayımlayarak yaşanan olayı “çok üzücü” diye niteledi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da olaya ilişkin “derin üzüntü” duyduğunu belirterek “böyle bir felaketin tekrarlanmaması için kapsamlı bir soruşturma” yapılacağını açıkladı.

Haaretz’in haberine göre, ilk belirlemelere göre iki bölük komutanı devriye sırasında Nebi Musa üssü yakınlarında “şüpheli şahıs” gördüklerini sanarak havaya ateş açtı. Bir başka asker ise kendisine ateş açtıklarını sanarak 2 askeri vurarak öldürdü.

İsrail ordusu iki ay önce aldığı kararla silah çaldığından şüphelenilenlere askerin ateş açma yetkisini genişletmişti. Kararla sadece üslerden ya da kapalı askeri alanlardan değil, eğitim alanlarından ve ordunun bulunduğu herhangi bir yerden silah çaldığından şüphelenilenlere askerlerin ateş açmasına izin verilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria’da iki komutanının öldürülmesiyle sonuçlanan bu olaya sözkonusu yeni kuralların etkisinin de soruşturulacağını duyurdu.