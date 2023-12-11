İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na ve BM'ye ait okula saldırdı

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından saldırılarına yeniden başlayan İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okula saldırdı.

Görgü tanıklarının ifadesine ve sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ordusu, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin olduğu, BM'ye ait bir okulu hedef aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, okulun bahçesinde kan izleri olduğu ve saldırı sonrasında da hedef alınan binada yangın çıktığı görüldü.

Bir diğer videoda ise bir Filistinli, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

11 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 11 sivil öldü, onlarcası yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin Tel es-Sultan Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda, çoğu çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir eve gerçekleştirilen saldırıda, 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti. Deyr el-Belah'ın El-Bassa bölgesine yapılan saldırıda ise yaralananlar oldu.

İsrail güçleri ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi ve kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'na da çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze'nin El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü. Filistinliler, yıkılan binaların enkazı altında kalan önemli eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

SAVAŞTA SON DURUM

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997'ye yükseldi.

İsrail basını ise 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Filistin'den Hamas açıklaması

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Hamas'ın Filistin'deki siyasi haritanın bir parçası olduğunu ve İsrail'in bunu yok edemeyeceğini söyledi.

Başbakan Iştiyye, Katar'da düzenlenen 21. Doha Forumu'nda konuştu.

Filistinlilerin gelecekten değil bugünkü durumlarından endişe ettiğini belirten Iştiyye, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımın durdurulması çağrısını yineledi.

Iştiyye, Filistin'in geleceğini inşa etmenin ancak yerel uzlaşıyla mümkün olacağını vurguladı.

Hamas'tan vazgeçmediklerinin altını çizen Filistin Başbakanı, "Hamas'ı Filistin'deki siyasi haritanın bir parçası olarak görmemiz önemli. İsrail'in Hamas'ı yok edeceği iddiası ise gerçekleşmeyecek, biz bunu reddediyoruz." dedi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, 75 yıldır acılar yaşayan Filistin halkı için kapsamlı siyasi çözüm istediklerini ve ihtiyaç duydukları tek şeyin işgalin sona ermesi olduğunu belirtti.

Filistin topraklarındaki çekişmenin ekonomik veya askeri değil, siyasi çözüm gerektirdiğinin altını çizen Iştiyye, askeri yollara başvuran İsrail yönetimin her defasında başarısız kaldığını kaydetti.

Iştiyye, hiçbir siyasi hedefi gerçekleştirmeyen İsrail'in, Gazze'de önüne gelen her şeyi öldürerek intikam almaya çalıştığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde 60 günde öldürülen 16 bini aşkın Filistinlinin üçte ikisinin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Iştiyye, Ukrayna'da 600 gün devam eden savaşta ise 7 bin kişinin öldüğünü hatırlattı.

Filistin Başbakanı Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesini İsrail'e hesap sormak için geç kalmakla eleştirdi ve Filistin topraklarında işlenen suçlara karşı adaletin derhal tecelli etmesi gerektiğini söyledi.