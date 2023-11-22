İsrail Lübnan'daki saldırılarında 2'si gazeteci 8 kişiyi öldürdü

İsrail'in Lübnan'a dün düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2'si gazeteci olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri dün sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 80 yaşında bir kadın hayatını kaybederken, torunu da yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa beldesi yakınında sınırdaki gelişmeleri takip eden El Mayadin TV'nin muhabirlerini hedef alan İsrail'in hava saldırısında muhabir Farah Ömer ve foto muhabiri Rabih el-Mamari ile bir sivil olay yerinde öldü.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasında seyir halindeki sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 kişi öldü. Ölenlerin kimlikleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik 8 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3'ü gazeteci ve 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 20 sivil yaşamını yitirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda çoğu Filistinli olmak üzere öldürülen gazetecilerin sayısı en az 50'ye yükseldi. İsrail'in 14 Ekim'de Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda Reuters muhabiri İssam Abdullah yaşamını yitirmiş, AFP ve El Cezire TV muhabirleri yaralanmıştı.