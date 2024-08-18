İsrail Lübnan ve Filistin’de saldırıyor, Blinken yine Tel Aviv’de

Gazze’de ateşkes için Katar’ın başkenti Doha’da 15-16 Ağustos'ta, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yapılan dolaylı müzakerelerin bu hafta Mısır’ın başkenti Kahire’de devam etmesi beklenirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail’e gitti.

7 Ekim’den beri İsrail’i 10. kez ziyaret eden Blinken yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek. Blinken’ın daha sonra Kahire’ye gitmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 2 Temmuz’da açıkladığı Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması önerisini kabul eden Hamas, bu öneriyi temel almayan ve yeni koşullar dayatan bir zemin üzerinde müzakere yapmayacağını duyurmuştu.

Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engelliyor

Hamas bugün yaptığı açıklamada arabulucuların ilettiği yeni teklifin Netanyahu'nun öne sürdüğü şartları yansıttığını, kalıcı ateşkes ve Gazze'den tamamen çekilmeyi reddeden Netanyahu'nun çizgisinde olduğunu bildirdi.

Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik kalıcı ateşkesi ve kapsamlı geri çekilmeyi reddettiği belirtildi.

Gazze'yi ikiye ayıran koridorda işgal ısrarı

Açıklamada Tel Aviv yönetiminin Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin devam etmesi yönünde ısrar ettiği kaydedildi.

Esir takasına ilişkin yeni maddelerin de yeni öneriye eklendiği kaydedilen açıklamada, Netanyahu arabulucuların çabalarını ve anlaşmaya varılmasını engellemekten ve Gazze’de sistematik saldırı altındaki Filistinlilerin ve İsrailli esirlerin hayatlarından tamamen sorumlu tutuldu.

Netanyahu: Hamas'a baskı yapın

Netanyahu ise bugün hükümetinin haftalık toplantısında yaptığı konuşmada “çok komplike” bir müzakere yürüttüklerini söyledi, “esnek olamayacakları konular” olduğunu belirtti.

Esir takası için daha önce dile getirdikleri şartlarda (Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nda İsrail kontrolü ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmemesi) kararlı olduklarını söyleyen Netanyahu Hamas’ın bu şartları reddettiğini kaydetti.

Netanyahu uluslararası toplumun anlaşma için İsrail hükümetine deği Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’a baskı uygulaması gerektiğini öne sürdü.

Daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada “Philadelphi Koridoru"nun kontrolünün ve Gazze'den "en fazla sayıda canlı" İsrailli esirin serbest kalmasının sağlanması konusunda ısrarcı olacakları kaydedildi.

İsrail Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi, Hizbullah karşılık verdi

Öte yandan İsrail’in Filistin topraklarında ve Lübnan’ın güneyindeki saldırıları bugün de devam etti.

İsrail bugün Lübnan’ın güneyinde hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu Şeba, el-Matmura ve Ayta eş Şaab beldelerine düzenlediği hava saldırılarının doğrularken, bu saldırıların görüntülerini yayınladı.

Şeba’da bir evi hedef alan İsrail ordusu Lübnan Hizbullahı’nın bir “hücresini” hedef aldığını öne sürdü. İsrail ordusu aynı bölgeye düzenlediği başka bir saldırıda da Lübnan Hizbullahı’na ait bir silah deposunu yıktığını iddia etti.

Lübnan resmi ajansı NNA İsrail ordusunun Ayta eş Şaab beldesine düzenlediği hava saldırısında seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığını ve saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) de "Lübnan'ın güneyinde meydana gelen patlamada", 3 askerinin yaralandığını duyurdu. UNIFIL patlamanın nedeninin İsrail saldırısı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son 24 saatte en az 25 Filistinliyi katletti

İsrail ordusu bugün Gazze’de de katliamlarını sürdürdü. Gazze Şeridi’nin orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 9 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu, onlarca kişiyi de yaraladı.

İsrail ordusunun Gazze’deki Bombardımanları sonucu son 24 saatte 8’i aynı aileden olmak üzere en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan Lübnan Hizbullahı İsrail’in hava saldırılarına kuzey İsrail’e Katyuşa roketleri ve topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Lübnan Hizbullahı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in Kefr Şuba Tepeleri’ndeki casus mekanizmalarının doğrudan silahla ve Beyt Hilal Kışlası’nın da roketle hedef alındığı aktarıldı.

