İsrail, Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan üzerinden İsrail topraklarına geçmeye çalışan ve büyük ihtimalle Hizbullah’a ait olduğu düşünülen küçük bir İHA’nın düşürüldüğü açıkladı.

Söz konusu İHA’nın uçuşu boyunca İsrail tarafından takip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'in egemenliğini ihlal etmeye yönelik her türlü girişimi engellemek için çalışmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun paylaştığı bir fotoğrafta düşürülen İHA'nın, sivil kullanım amaçlı profesyonel kamera "dron"u olduğu görüldü.