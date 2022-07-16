Biden'ın ziyaretinin ardından İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

ABD Başkanı Joe Biden'ın üç gün süren Ortadoğu turunun sona ermesinin ardından, İsrail ordusu Filistin topraklarına hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail'e yönelik iki roket saldırısına karşılık olarak İsrail ordusu, roket malzemelerinin üretimi için kullanılan Hamas'a ait yeraltı tesisini hedef alarak hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında, "Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına yönelik saldırılara yanıt olarak, İsrail Silahlı Kuvvetleri Gazze şeridindeki Hamas silah üretim tesislerini hedef almaya devam ediyor. Hedeflenen alan, terör grupları tarafından roketler için temel malzemelerin üretimi için Gazze Şeridi'ndeki en büyük ve en önemli alanlardan biriydi" denildi.

Associated Press'e göre, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlerin hiçbirinin hasara yol açmadığı. Haberde, roketlerden birinin hava savunması tarafından durdurulduğunu ve diğerinin açık bir alana düştüğünü belirtildi.

İsrail'den Filistin'e hava saldırıları, ABD Başkanı Biden'ın İsrailli yetkililer ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti.