İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileye kendi evini yıktırdı

İsrail’in yönetiminde olan Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’ün Silvan kasabasına bağlı Ras el-Amud Mahallesi'ndeki Al Qanbar ailesine ait evin "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla yıkılacağını tebliğ etti. Al Qanbar ailesi yıkımın İsrail'e bağlı belediye ekiplerince gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık bedeli karşılama imkanı olmadığı için sahip oldukları evi, elleriyle yıkmak zorunda kaldı. (AA)